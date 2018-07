Sommernachtsträume genießen

Am Donnerstag, 2. August, begeben sich die Schlosskonzerte ab 20 Uhr auf Reisen in das benachbarte Limburg, um es dort auf der Domplatte unter freiem Himmel mit dem Landesjugendjazzorchester Hessen und dem Vokalensemble „Kicks and Sticks Voices“ um Sänger Nicolas Ries richtig jazzen zu lassen. Dabei verkörpern sie mit ihren Arrangements charismatisch das Lebensgefühl der 30er und 40er Jahre. Der Titel des Konzerts lautet „Swing is King“. Es gibt noch Eintrittskarten.

Am 2. und 3. August geht es nach Limburg

Am Freitag, 3. August, wird es ab 20 Uhr auf der Domplatte festlich. Unter dem Titel „Musik für Könige“ steigt ein Konzert mit den Münchner Symphonikern unter Leitung von Oliver Tardy. Es stehen noch einige Plätze zur Verfügung.

Wer nach einem Kontrastprogramm verlangt, der kann sich zeitgleich in der Unteren Orangerie des Weilburger Schlosses beim Besuch des Diknu Schneeberger Trios in der Jazz-Ecke tummeln. Wer die drei schon einmal erlebt hat, kennt die rasenden Soli des Gitarristen Diknu Schneeberger und Martin Spitzer, der den Klangteppich an der Rhythmus-Gitarre ausrollt. Nicht zu vergessen Joschi Schneeberger, der all das mit einem guten Bass unterlegt. Es gibt noch Eintrittskarten.

Mit Stücken voller Magie geht es am Samstag, 4. August, ab 20 Uhr im Renaissancehof in die Zaubernacht. Suyoen Kim (Violine) und die Münchner Symphoniker bereiten Mittagshexen und diabolischen Tänzen unter Leitung von Roland Kluttig die Bühne, beschwören verzauberte Seen herauf und lassen Sommernachtsträume die Fantasie anregen. Es gibt noch einige Eintrittskarten.

Aus Leidenschaft wird Musik, wenn das Zwillingsduo Karolin und Friederike Stegmann an zwei Flügeln in ihrer Matinee am Sonntag, 5. August, ab 11 Uhr in der Oberen Orangerie mit Werken von Brahms, Liszt und Rachmaninoff für eine Verbindung von optischem und akustischem Genuss sorgen. Dieses Konzert ist ausverkauft.

Mit viel Witz und Charme nehmen Denis Wittberg und seine Schellack-Solisten am Sonntag, 5. August, ab 19 Uhr im Renaissancehof ihr Publikum mit auf eine Zeitreise in die schillerndsten Ufa-Paläste des Berlins der 20er und 30er Jahre. Stilvoll gekleidete Sänger und Musiker spiegeln in Frack und Zylinder mit Augenzwinkern, Sprachwitz und Humor mehr als nur den musikalischen Zeitgeist dieser Epoche wieder. Große Unterhaltungskunst macht sich bei den Ausflügen zu den Liedern der Neuen Deutschen Wel­le breit. Die zehn Musiker versprechen eine rasante Show, weder albern noch verstaubt, leicht unterkühlt, voller Stil und Grazie und sorgen im Publikum für einige Schmunzler.

Eintrittskarten gibt es im Büro der Weilburger Schlosskonzerte montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr, vor den Konzerten am Freitag, Samstag und Sonntag von 17 Uhr bis Konzertbeginn in der Schlossstraße 3 in Weilburg sowie unter Tel. (06471) 944210 und -11. Samstags in der Saison ist das Kartenbüro von 10 bis 13 Uhr und vor der Matinee am Sonntag auch von 10 bis 11 Uhr erreichbar. Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.weilburger-schlosskonzerte.de erhältlich. (red)