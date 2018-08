Sommerschnitt für Obstbäume

ASSLAR 40 Interessierte kamen zu einem Obstbaum-Sommerschnittlehrgang beim Obst- und Gartenbauverein Aßlar am Obstbaumgrundstück auf dem Gelände der Firma Vakuum Pfeiffer. Der Sommerschnitt wird Ende Juli bis Anfang August am belaubten Baum vorgenommen, um genügend Licht an die Früchte zu bringen, die so besser reifen. Außerdem fördert er die Bildung von Fruchtholz. Willi Leib, lange Jahre Vorsitzender des Vereins, gab Tipps, Baumfachwart Karsten Roth zeigte den Teilnehmern das richtige Werkzeug und wie man es zum Einsatz bringt. (hp/Foto: Pöllnitz)