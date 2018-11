Soziales Engagement würdigen

Insgesamt 41 Menschen aus dem Landkreis wurden für den in diesem Jahr erstmals ausgeschriebenen Sozialpreis vorgeschlagen. Eine zehnköpfige Jury – bestehend aus Mitgliedern des Kreis- und Jugendhilfeausschusses, der Kreisverwaltung sowie sozial engagierter Bürgern – entschied sich für Lucia Korzen aus Gladenbach und Ludwig Pigulla aus Rauschenberg.

„Das Ehrenamt gehört zu unserem offenen und toleranten Zusammenleben. Das gilt auch und erst recht im sozialen Bereich, in dem es ganz konkret darum geht, Menschen auf ihrem Weg, oft auch Rückweg, in unsere Gesellschaft zu unterstützen“, sagte Landrätin Kirsten Fründt (SPD) bei der Preisverleihung im Marburger Landratsamt.

Lucia Korzen bringt in ihren Leseclubs Menschen mit und ohne Behinderung zusammen

Etwa 30 Millionen Menschen seien in der Bundesrepublik freiwillig und unentgeltlich für gesellschaftliche Belange aktiv. „Sie alle sind damit wesentliche Stützen unserer Gemeinschaft“, betonte Fründt. Zu ihnen zählen in besonderem Maße auch Lucia Korzen und Ludwig Pigulla, die nun für ihr vorbildhaftes Engagement ausgezeichnet wurden.

Lucia Korzen wurde vom Geschäftsführer der Gemeinschaft Kehna, Michael Gehrke, vorgeschlagen. „Sie hat den Lea-Lese-Club in Kehna, Marburg und Dautphetal gegründet und begleitet jede Woche drei Gruppen, in denen sie mit behinderten und nicht behinderten Menschen Bücher in leichter Sprache liest und bespricht. Außerdem bietet sie den Bewohnern der Gemeinschaft Unterricht im Schreiben und Rechnen an“, erklärte Gehrke.

Darüber hinaus habe sie als Betreuerin und auch Pflegemutter Verantwortung übernommen. Lucia Korzen sei, so Gehrke, „eine bescheidene und uneigennützige Person, die einen Großteil ihrer freien Zeit Menschen mit Behinderungen widmet, sie fördert, ermutigt und berät“.

Das Preisgeld möchte die Gladenbacherin der Gemeinschaft Kehna für die weitere Ausgestaltung des Sinnespfades zur Verfügung stellen. Sie selbst habe nicht das Gefühl eine besondere Ehrung verdient zu haben. „Ich mache es einfach, weil ich es tun muss“, sagte Korzen während der Preisverleihung. „Wenn Sie Lust und Zeit haben, kommen Sie in eine unserer Gruppen“, lud sie darüber hinaus zur Mitarbeit ein.

Ludwig Pigulla wurde vom Bürgermeister der Stadt Rauschenberg, Michael Emmerich (CDU), insbesondere wegen seines Engagements als Koordinator und Mitglied des Kriseninterventionsdienstes Marburg-Biedenkopf vorgeschlagen. Allerdings sei auch Pigulla jemand, der sich vielfältig engagiere – so auch als Schiedsmann, Betreuer im Hospiz Marburg, beim Museumsteam Rauschenberg und beim historischen Arbeitskreis Rauschenberg.

„Wir freuen uns, einen solchen Mitbürger unter uns zu haben“, sagte der Erste Stadtrat Rauschenbergs, Manfred Günther, angesichts des vielfältigen Einsatzes von Ludwig Pigulla.

Der Kriseninterventionsdienst des Landkreises Marburg-Biedenkopf gilt als „Erste Hilfe für die Seele“ im Falle traumatischer Erlebnisse und unterstützt Opfer, Angehörige, aber auch Einsatzkräfte bei der Verarbeitung schlimmer Erlebnisse.

„Willst Du froh und glücklich leben, lass ein Ehrenamt Dir geben“, betont Ludwig Pigulla

Nachdem Pigulla die Leitung des Teams in jüngere Hände übergab, steht der 72-Jährige noch immer als Einsatzkraft in diesem besonderen Bereich zur Verfügung. Sein größter Dank gelte seiner Ehefrau, „die mich sicher viele Stunden lieber zuhause gesehen hätte“, sagte Pigulla sichtlich gerührt. Auch er widmet sein Preisgeld seinem Ehrenamt, nämlich dem Kriseninterventionsdienst.

Und wie seiner Mitpreisträgerin ist auch ihm das Ehrenamt seine Selbstverständlichkeit. Es lohne sich, über die ursprüngliche Bedeutung der Demut als Gesinnung eines Dienenden nachzudenken.

In diesem Sinne präsentierte Pigulla auch einen Gegenentwurf zu einem Gedicht von Wilhelm Busch. Unter dem Titel „Nur ein Ehrenamt“ verdeutlichte Pigulla: „Willst Du froh und glücklich leben, lass ein Ehrenamt Dir geben!“

Das „Marburger Holztrio der Jungen Marburger Philharmonie“ begleitete die Preisverleihung musikalisch. Das Trio besteht aus Wilhelm Laufenberg (Flöte), Mareike Herröder (Klarinette) und Christiane Stöhr (Fagott). (red)