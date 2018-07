Spanien, Beethoven und „Blech zu Gold“

Am Freitag, 27. Juli, beginnt um 20 Uhr im Renaissancehof des Schlosses eine spanische Nacht. Wenn Gitarrist Davide Giovanni Tomasi, der Preisträger des renommierten ARD-Musikwett­bewerbs 2017, mit der polnischen Kammerphilharmonie Sopot mit bekannten Kompositionen die Glut entfacht, sind die Anklänge an spanische Folklore nicht weit. Dass die Gitarre als Soloinstrument homogen im Orchester aufgeht, verdankt sie der geschickten Anordnung des Komponisten in der Verbindung mit den leiseren Instrumenten. Die mitreißenden Betonungswechsel des Fandangos bringen das Gefühl der spanischen Sonne und Wär­me bis in die letzten Winkel. Es gibt nur noch für ausgewählte Kategorien Eintrittskarten.

Die Beethoven-Nacht am Sams­tag, 28. Juli, ab 20 Uhr im Renaissancehof des Schlosses ist immer etwas Besonderes. Mit der polnischen Kammerphilharmonie Sopot und ihrem Dirigenten Woiciech Rajski sind die Beethoven-Spezialisten am Ruder. Neben Beethovens Sinfonie Nr. 1 ist die komplette Musik zum Ballett „Die Geschöpfe des Prometheus“ zu hören. Selbst Fachleute kennen daraus meist nur die Ouvertüre. Prometheus bringt in der griechischen Mythologie den Menschen das Feuer – und ähnlich feurig ist die Ballettmusik. Es gibt noch Eintrittskarten.

Annette Postel zeigt viel Sinn für richtig guten Quatsch

Am Sonntag, 29. Juli, stehen gleich zwei Konzerte auf dem Spielplan. Los geht es um 11 Uhr mit einer Matinee in der Oberen Orangerie. Annette Postel jubiliert mit einigen Chansons und frechen Couplets, erzählt aus dem Nähkästchen, liest Kurzgeschichten und nimmt die Oper auf das Korn. Mit großer Gefühlspalette versieht sie bekannte Musik mit neuen Texten und zeigt viel Sinn für richtig guten Quatsch – diesmal von Hans Georg Wilhelm am Flügel begleitet, der das Geschehen von dort aus mit trockenem Humor höchst anspruchsvoll kommentiert. Es gibt nur noch wenige Eintrittskarten.

Wenn ab 19 Uhr im Renaissan­cehof des Schlosses „Blech zu Gold“ wird, geht es nicht um Märchen. Die zehn Blechbläser von German Brass mit Trompete, Posaune, Horn, Tuba und dem elften Mann am Schlagzeug haben seit der Gründung Musikgeschichte geschrieben. Klang wird zelebriert und für das Publikum so zum Erlebnis. Die eigens auf die künstlerischen und technischen Spitzenleistungen der Ensemblemitglieder zugeschnittenen Arrangements sind längst zu Klassikern in dem Brass-Repertoire geworden. Mit ihrem Echo-Klassik-Preis im Gepäck kommen sie zurück auf die Weilburger Bühne und haben ein sehr interessantes Überraschungsprogramm zusammen­gestellt. Neben einigen Schönwetterkarten, die vorab zu reservieren sind, gibt es nur noch wenige regentaugliche Konzertkarten, die auch bei einer Verlegung der Veranstaltung in die Schlosskirche gelten.

Eintrittskarten im Büro der Schlosskonzerte sichern

Eintrittskarten gibt es im Büro der Weilburger Schlosskonzerte montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr, vor den Konzerten am Freitag, Samstag und Sonntag von 17 Uhr bis Konzertbeginn in der Schlossstraße 3 in Weilburg sowie unter Tel. (06471) 944210 und -11. Samstags in der Saison ist das Kartenbüro von 10 bis 13 Uhr und vor der Matinee am Sonntag auch von 10 bis 11 Uhr erreichbar. Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.weilburger-schlosskonzerte.de erhältlich. (red)