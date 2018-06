Sparkasse spendet

Sowohl der Förderverein des Waldkindergartens in Burgsolms wie auch die Jugendfeuerwehren der Stadt Solms erhielten eine „Finanzspritze“. Der Waldkindergarten nutzt die Mittel zur Anschaffung dringend benötigter Ausstattung und die Jugendfeuerwehr will Schutzhelme und Overalls für die neuen Mitglieder in den Stadtteilen anschaffen. Regionaldirektor Thorsten Pauli überreichte die Schecks an Isabelle Mandler vom Waldkindergarten sowie an Stadtbrandinspektor Oliver Schweitzer und Stadtjugendfeuerwehrwart Tim Weinhold. (red)