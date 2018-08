Ehringshausen Auch die HSG Dilltal beteiligte sich am Ferienprogramm der Gemeinde Ehringshausen. Der Verein um Jugendwart Sven Döring und Thomas Pöchmann bot den 14 Jungen und Mädchen ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm in der Sporthalle in Werdorf. Acht Betreuer der HSG kümmerten sich um die jungen Sportler und brachten ihnen den Spaß am Handball näher. (dk/Foto: Krause)