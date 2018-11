Spaß auf Platt und reichlich Volksmusik

Nicht nur die beiden jungen Frauen aus dem Salzkammergut werden die Gäste der Volksmusikparty verwöhnen. Natürlich sind auch die singenden Organisatoren der Sause mit dabei.

Wilfried „Charly“ Lang und Hartmut „Fossi“ Bär, die schon viele Jahre gemeinsam als Egerland-Duo auf der Bühne stehen, haben wieder ein schönes Programm auf die Beine gestellt. Durch dieses führt an diesem Abend wiederum Karin Schmidt aus Hüttenberg, die viele Jahren die Weiberfastnacht im Hessenfernsehen moderiert hat und auch beim Herbstfest mittlerweile so gut wie zum Inventar gehört.

Karin Schmidt führt durchs Programm

Die Gäste dürfen sich auch auf die Wetzlarer Altstadt-Musikanten unter der Leitung von Thorsten Pfeifer freuen, die unter anderem „Charly“ und „Fossi“ bei ihrem Auftritt mit schmissigen Egerländer-Melodien begleiten. Erstmals dabei und eine echte Garantie für erstklassige, spaßige Unterhaltung sind die „Bousseldande“ (Foto links). Die Schauspieler Klaus Wolf und Jochen Strunk entwickeln ihre Sketche, die meist in mittelhessischem Dialekt aufgeführt werden, oft aus dem Publikum heraus. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 22 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Tickets für das 6. Herbstfests der Volksmusik gibt es im Reisebüro Gimmler gegenüber dem Forum, im Reisebüro Taub, Nauborner Straße, bei Presse- & Tabakwaren Reiter in der Altstadt, in „Oxis Gaudihütte“ in Münchholzhausen, bei „Charly“ unter & (01 76) 72 62 82 06, und bei „Fossi“ unter & (01 60) 5 72 83 96. (red)