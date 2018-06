Spaß im Land der großen Herzen

Mittelhessen. Ist das nicht ...? Da, wo sich im Westen ein Bischof eine goldene Badewanne hat bauen lassen? Hüttenberg, wo es nach Handkäs riecht? Und der Norden, ähnlich besiedelt wie bei „Game of Thrones“?

Moderator Lars Ruppel griff zu Beginn gleich mal tief in die Klischee-Kiste. Aber: „Stimmt doch gar net!“ Es ist das Land der großen Herzen. Wo die Menschen dicke Arme haben von der Feldarbeit und vom euphorischen Klatschen.

In der Tat wurde viel geklatscht. Weil die rund 450 Besucher im Erwin-Piscator-Haus viel geboten bekamen, das es wert war, beklatscht zu werden.

Er habe Künstler eingeladen, bei denen der Poetry-Slam der einzige rote Faden sei, so Ruppel. Entweder sie machen Poetry-Slam, kommen aus dem Poetry-Slam oder hassen Poetry-Slam. Und da durfte natürlich auch der aktuelle Hessenmeister nicht fehlen, der sich just am Abend zuvor in Marburg diesen Titel erkämpft hatte.

Bei „Ulei“ zeigte Jan König aus Frankfurt dann, warum. Wenn man mit dem Anspruch, den „besten Text der Welt“ zu schreiben, scheitert, schreibt man eben einen übers Scheitern. „Titel fehlt, ist aber entschuldigt“.

„Parole Guacamole“ ist eine wunderbare Geschichte, wie König im Pyjama für einen Clown gehalten wird, einen Kindergeburtstag aufmischt und am Ende einen toten Hamster begräbt. Großes Poetry-Slam-Kino.

Zu dem es, wie bei allen anderen Auftritten auch, übrigens auch Bilder zu sehen gab. In ihrer Entstehung.

Artur Fast hielt als „Live-Painter“ jeden Künstler im Porträt fest, am Computer gemalt und in beeindruckender Manier. So geht „Protokoll“ mal anders.

Jason Bartsch hat sich daran gemacht, die Hymne, die auf seine Heimatstadt Bochum schon geschrieben wurde, neu zu schreiben. Und erklärte dem Publikum, die Aussprache müsse bitte klingen wie Auswurf, damit es authentisch ist. Authentischen Poetry-Slam – seine künstlerische Heimat – hatte er ebenfalls mitgebracht.

Unter anderem um Michael Collins zu ehren – den Astronauten, der damals in der Apollo 11 geblieben waren, während die anderen Geschichten schrieben.

Musik gab es ebenfalls vom Lokalmatadoren des Abends, Babeli. Vor Jahren sei der nach einem Schulworkshop auf ihn zugekommen, erzählte Lars Ruppel, und habe gefragt, ob er denn mal zeigen dürfe, was er so macht. Inzwischen ist es mit dem, was er macht, so richtig erfolgreich und unter anderem schon deutscher Meister und Europameister geworden, nämlich Beatboxing, also Musik mit dem Mund.

Einen Bezug zu Marburg hat auch Felix Lobrecht. Der Berliner hat vier Jahre in Marburg studiert – für ihn eine Stadt mit emotional kurzer Halbwertszeit.

Max Kennel und Jonas Meyer setzten als „Lumpenpack“ den Schlusspunkt

Im ersten Semester sei das noch so „oh, wunderschön, Fachwerkhäuser, wow“ gewesen. Im dritten Semester sei er dann schon mit den Augen auf dem Smartphone durch die Stadt gelaufen und habe sich Bilder von Wetzlar angeguckt.

Natürlich wird Marburg so ins Comedy-Programm eingebaut. Wo es außerdem zum Beispiel um „Schrödingers Baby“ geht – ein rennendes Kind sei schließlich mit einer 50:50-Chance gleichzeitig als lebend und tot anzusehen.

Mit einer Mischung aus Poesie und Jazz waren Nora Gomringer und Philipp Scholz zu Gast. Die Bachmann-Preisträgerin und der Musiker hauchen Gedichten von Erich Jandls „Perfektion“ bis hin zu Selma Meerbaum-Eisingers „Schlaflied für die Sehnsucht“ eindrucksvoll Leben ein. Gesprochen, gehaucht, lautgemalt. Das Marburger Publikum war verzückt.

Den fulminanten Schlusspunkt setzte „Das Lumpenpack“. Max Kennel und Jonas Meyer liefern Musik-Comedy zu allen Themen, die einen als Mittzwanziger so beschäftigen.

Zum Beispiel, dass man in ein Alter kommt, wo man Salat zu Partys mitbringt.

Drei Titel voller genialer Ideen, Wortwitz und auch noch Tagesaktualität bekam Marburg zu hören. Wo sie im Oktober mit ihrem inzwischen dritten Album „Die Zukunft wird groß“ übrigens noch einmal zu Gast sein werden.

Die Show war der Auftakt des diesjährigen „Kultursommers Mittelhessen“. Im 26. Jahr werden bis in den September hinein wieder Kulturveranstaltungen der verschiedensten Art angeboten.

Die Vorsitzende des Vereins Sybille Atzbach begrüßte die Gäste der Auftakt-Show kurz und bündig. Sie sei unvorbereitet auf die Bühne geholt worden, gestand sie – aber das wäre in dem Fall egal, weil die Show ja angeblich Leben verändere und sie am Ende sowieso eine andere sei. Gute Laune also vom ersten Auftritt bis zum letzten. So soll es sein.