Spaß in den Ferien – Erfolg in der Schule

Hier hilft die Nachhilfe plus! Sommerschule mit Sitz in der Charlotte-Bamberg-Straße 2 in Wetzlar. Ein ausgewähltes Team von Lehrkräften, bestehend aus Lehramtsstudenten/innen höherer Semester und bereits examinierter Lehrer/innen, steht den Schülern/innen zur Verfügung. Ab der ersten Ferienwoche können für die Nachprüfung nominierte Schüler/innen Unterstützung in fast allen Schulfächern bei Nachhilfeplus! erfahren. „Neben angenehmer Lernatmosphäre und fachlich kompetenten Lehrkräften braucht es allerdings auch die Bereitschaft des Schülers“ gibt Elke Wilhelm, Inhaberin des Instituts, zu bedenken. „Natürlich geben wir Anstöße und motivieren unsere Schüler durch spezielle Lernmethodik und individuell abgestimmten Unterricht. Die ersten Teilerfolge, die sich schnell einstellen, ermuntern die Schüler, die nächsten Hürden zu nehmen.“ Bei Nachhilfeplus! findet ein ständiger Austausch zwischen Leitung des Instituts und den jeweiligen Lehrkräften statt. Elke und Irina Wilhelm pflegen regen Kontakt mit den Eltern, sodass ein Dialog zwischen allen Beteiligten jederzeit möglich ist. So können Motivation und Lernerfolge der Schüler fortlaufend beobachtet werden.

Motivation führt zu Lernerfolg

Für jeden der Nachprüflinge wird nach einer ersten Lernstandsanalyse ein individueller Plan erstellt. Intensiv werden die relevanten Themen aufgearbeitet. Der Schüler erhält Lern- und Lösungsstrategien, sein Selbstbewusstsein wird gestärkt. Ziel ist es, die Schüler angstfrei und gut vorbereitet in die Prüfung zu schicken.

Ab der fünften Ferienwoche bietet Nachhilfeplus! spezielle Kompaktkurse für die verschiedenen Fremdsprachen, für Mathematik und für den Übergang in die weiterführenden Schulen an. Hier kann es darum gehen, Versäumtes aufzuholen oder Gelerntes zu vertiefen und zu festigen. Das Methodentraining „Lernen lernen“ verhilft den Schülern zu einer besseren Struktur und erleichtert so den Schulalltag. Und im Lesekompetenztraining wird Sinn erfassendes Lesen eingeübt.

Im Vordergrund stehen neben dem fachspezifischen Inhalt das Lernen fernab vom Schulalltag und die Freude am Lernen. Ganz nach dem Motto der Nachhilfeplus! Sommerschule: „Spaß in den Ferien – Erfolg in der Schule!“ Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.nachhilfeplus-wetzlar.de. Wer unter den Kursen nichts Passendes findet, kann während der gesamten Ferien Einzelunterricht in fast jedem Schulfach erhalten. (red)