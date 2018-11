Spaß mit Marionetten

Spielort ist die Bühne in der Weidenhäuser Straße 15 in Marburg-Weidenhausen. Das wird mit Marionetten nach dem Bilderbuch von Tilde Michels aufgeführt. In einer stürmischen Winternacht bitten nacheinander Hase, Fuchs und Bär bei einer kleinen Hütte im Wald um Einlass, um sich aufzuwärmen.

Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren und dauert rund 30 Minuten.

Der Eintritt kostet vier Euro für Kinder, Erwachsene sind mit sechs Euro dabei. Reservierungen sind unter auch 0 64 21 16 13 39 möglich. (red)