Spatz und Mohr gut drauf

(vib). Das Jahr 2015 läuft für die B-Jugend-Handballerinnen der HSG Wettenberg weiterhin ganz nach Wunsch. Am Sonntag landete das Team von Trainer Julian Henke in der Landesliga mit einem deutlichen 31:21 bei der HSG Zwehren/Kassel den zweiten Sieg in Folge. Die Gäste brauchten einige Minuten, um richtig in Fahrt zu kommen. Nach dem 3:3 klappte es zunehmend besser und bis zur Pause stand es bereits 20:10 für Wettenberg. Angeführt von den starken Debora Spatz und Svenja Mohr, die zusammen rund die Hälfte der Tore markierten, zeigte das Team dem Gegner nach der Pause die Grenzen auf. Zwischenzeitlich standen beim 27:15 sogar zwölf Tore Vorsprung auf der Anzeigetafel. Und der Trainer durfte am Ende rundum zufrieden sein: "Heute hat das Zusammenspiel im Angriff sehr gut funktioniert", sieht Henke beste Perspektiven.