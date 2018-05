Spaziergang ins neue Jahr

Dautphetal-Wolfgruben Mit einem sportlichen Abendspaziergang starten die Altherren-Fußballer des SV Wolfgruben-Wilhelmshütte am Freitag, 12. Januar, in das neue Jahr. Treffpunkt zu der rund eineinhalbstündigen Wanderung, die von Michael Winkler geführt wird, ist um 18 Uhr am Bürgerhaus in Wolfsgruben. Zum Ausklang kehren die Wanderer in die Gaststätte „Zur Dautpher Höhe“ ein. Das wöchentliche Training der Alten Herren beginnt nach den Weihnachtsferien wieder am Freitag, 19. Januar, um 19.30 Uhr in der Hinterlandhalle. Die weiteren Termine der Abteilung können über die Internetseite www.sv-wolfgruben-wilhelmshütte.de eingesehen werden. (val)