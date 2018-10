Spende für Jugend

Heppenheim Geldwissen ganz einfach! Unter diesem Motto referiert Jörg Wallbruch, Inhaber der Wirtschaftsberatung Wallbruch aus Wetzlar seit fast zwei Jahren zu den Themen „Geld verstehen“ und „Wissenschaft des Investierens“. Aus den Vortragseinnahmen, die sich auf zehn Euro pro Paar belaufen, werden fünf Euro an die Strahlemann Stiftung gespendet. Die Strahlemann Stiftung setzt sich für die Bildung Jugendlicher ein, denn Bildung, so lautet die dahinterstehende Überzeugung, ist Herzenssache! „Das sehen wir als Wirtschaftsberatung Wallbruch hier in Wetzlar ebenso“, sagt Jörg Wallbruch, erster Honorar-Finanzanlagenberater aus Wetzlar. „Neben den zugesagten Spenden haben wir uns entschieden die Gesamteinnahmen aus den Vorträgen zu spenden und diesen Betrag auf volle 1000 Euro aufzustocken“, so Wallbruch (links). Die Spende nahm der Vorstandsvorsitzende der Strahlemann Stiftung in Heppenheim, Franz-Josef Fischer, entgegen. (red/Foto: Privat)