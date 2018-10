Spenden helfen Opfern

Eschenburg-Hirzenhain Nachdem das kleine kenianische Dorf Solai im Frühjahr nach einem Staudammbuch unter Wasser-, Schlamm- und Geröll-Lawinen begraben worden war, hatten viele Eschenburger für die Opfer gespendet.

Was diese Hilfsbereitschaft bewirkt hat, möchten James Karanja, Präsident des Hilfswerks „Home Care International”, und weitere Ehrenamtliche am Sonntag, 7. Oktober, im Rahmen eines Familiengottesdienstes berichten. Beginn ist um 10.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Hirzenhain. Anschließend sind alle zum Suppen- und Eintopfessen im Gemeindehaus willkommen. (red)