Spendenaktion "Projekte für unsere Region 2018"

Im Jahr 2014 feierte die Sparkasse Wetzlar ihr 175-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass

hatte die Stiftung der Sparkasse Wetzlar die Spendenaktion "Projekte für unsere Region" ins

Leben gerufen und so Vereine und gemeinnützige Organisationen mit jeweils 1.750 Euro

unterstützt. Seitdem erhöhte die Stiftung die Spendensumme in jedem Jahr. Im 179. Jahr

der Sparkasse Wetzlar wird sie jetzt 15-mal 1.790 Euro, also insgesamt 26.850 Euro

bereitstellen.

Zahlreiche Vereine und gemeinnützige Organisationen aus der Region konnten sich in den

vergangenen Jahren über eine Spende für ihre Projekte freuen. Der Förderverein der

evangelischen Kindertagesstätte Bredow-Siedlung e. V. unterstützte so mit Hilfe der Spende

die Produktion eine CD, welche die Kinder zur Förderung des Selbstbewusstseins und des

Gemeinschaftsgefühls aufgenommen haben.

Die Aktion startet am 27. August 2018. Gemeinnützige Einrichtungen sowie Vereine im

Geschäftsgebiet der Sparkasse Wetzlar können in der Zeit vom 27. August bis zum 8. September 2018 über die Internetseite www.sparkasse-wetzlar.de gemeinnützige Projektvorschläge einreichen. Schriftliche Bewerbungen, die nicht über die Internetseite eingehen, können leider nicht berücksichtigt werden.

Sie möchten mehr über diese Aktion wissen? Alle Informationen zu "Projekte für unsere

Region" sind auf der Internetseite der Sparkasse Wetzlar zu finden. Auf www.sparkassewetzlar.de können sich interessierte Vereine und Organisationen informieren und ab dem 27. August ihre Bewerbung abgeben.