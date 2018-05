Spiel, Magie und jede Menge Spaß

Es gibt ein gut siebenstündiges Programm mit Spielen, Zaubershow und Live-Musik.

Es ist angerichtet für einen stimmungsvollen Sommerspaß. Morgen startet die Freibad-Saison in Weidenhausen, eine Woche später steht in der Freizeitanlage eine Großveranstaltung an. Die richtet sich nicht nur an die Freunde des Freiluft-Schwimmens. Reichlich Musik und Zauberei werden dann geboten.

Seit Wochen feilen einige engagierte Mitglieder der Schwimmbadfreunde Weidenhausen am Programm für das Sommerfest.

Künstler wurden verpflichtet, Essen und Getränke organisiert, Bestuhlung und Deko beschafft sowie Licht- und Musikanlage geordert. Für die Werbung dient ein eigens zu diesem Anlass gestaltetes Plakat, das in Umlauf gebracht werden musste. Außerdem galt es, Helfer zu gewinnen, die während der Veranstaltung einige Dienste übernehmen.

Das Sommerfest am 2. Juni startet mit einer Kinder-Disco. Ab 15 Uhr sind im Freibad Spiel und Spaß angesagt. Die Mädchen und Jungen können zu flotten Rhythmen tanzen, auch andere Mitmachaktionen bereitet das Organisationsteam vor. Dazu gibt es alkoholfreie Cocktails und Snacks zum Taschengeldpreis.

Magische Momente erleben kleine und große Besucher dann ab 17 Uhr. Zu Gast ist Benjamin Fritz. Der Wetzlarer verspricht seinem Publikum zauberhafte Unterhaltung.

„Wenn Sie in die Augen eines staunenden Kindes sehen, verstehen Sie den Sinn der Zauberkunst. Staunen und Verwunderung sind zwei der schönsten Zustände, in die man gelangen kann“, sagt Benjamin Fritz. Die Faszination für die Zauberkunst hat ihn auch schon als kleines Kind ergriffen.

Seine Show ist weit mehr als nur eine Aneinanderreihung von Zaubertricks. Benjamin Fritz nimmt seine Zuschauer mit auf eine Reise durch eine Zauberwelt. „Dabei werden sie erleben, das Phantastisches nicht nur in der Phantasie geschieht“, verspricht der Zauberkünstler. Dabei zieht er insbesondere die Kinder aktiv mit in sein Programm ein. Die Cocktailbar ist auch während der Zaubershow geöffnet.

Der Meister des Bluesrock gestaltet dann das Abendprogramm im Freibad: Eamonn McCormack. Ab 20 Uhr gibt der irische Star-Gitarrist, Songwriter und Produzent, der seit einigen Jahren in Weidenhausen lebt, Coversongs und Eigenkompositionen zum Besten.

Mit neun Jahren griff Eamonn McCormack das erste Mal zu einer Akustikgitarre. Seitdem lässt ihn die Faszination für das Saiteninstrument nicht mehr los. Handgemachte, ehrliche Musik ist für ihn eine Lebensphilosophie. Zu seinen musikalischen Vorbildern gehören sein langjähriger Freund Rory Gallagher sowie auch Cat Stevens, Jimi Hendrix und Eric Clapton.

Eamonn McCormack entwickelte seinen eigenen Stil, bei dem rockige Riffs mit getragenen Jazzelementen verschmelzen. In seinen Songs verarbeitet er sein eigenes Leben. „Meine Lieder sind Geschichten über Dinge, die ich erlebt habe“, sagt der Musiker. Beim Blues sei es wichtig, authentisch zu sein. Das hat der Ire auch schon bei einigen Auftritten in seinem neuen Heimatort eindrucksvoll bewiesen – so beim Sommerfest der Schwimmbadfreunde 2016 und beim großen Dorffest im vergangenen Jahr. Außerdem gibt Eamonn McCormack sein Können auch an junge Talente weiter – zum Beispiel in der band der Adolph-Diesterweg-Schule.

Ein Faible hat er auch für das Freibad. Dies habe er nach seinem Umzug nach Weidenhausen sofort ins Herz geschlossen. Es sei „das nächstbeste nach der irischen See“, scherzte McCormack vor sechs Jahren im Interview mit dem Hinterländer Anzeiger. Deshalb freut er sich besonders, nun erneut im Freibad auftreten zu können.

Speisen und Getränke werden während des Sommerfestes am 2. Juni zu fairen Preisen angeboten, betonen die Schwimmbadfreunde. Der Eintritt ist ab 19 Uhr frei. Zuvor gelten die regulären Eintrittspreise für den Badbetrieb. (mi)