Spiel der Flammen wird zum Erlebnis

Immer ein Erlebnis: Das Osterfeuer auf der Wiese am Schwimmbad in Albshausen. (Foto: Archiv)

Immer ein Erlebnis: Das Osterfeuer auf der Wiese am Schwimmbad in Albshausen. (Foto: Archiv)

Solms-Albshausen In vielen Orten an Lahn und Dill toben am Sonntag (1. April) wieder die Osterfeuer – das wohl größte davon in Albshausen.