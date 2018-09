Spiel und Spaß für die Jüngsten

Marburg Auf dem Gelände des Hessischen Landestheaters am Schwanhof In Marburg steigt am Sonntag, 23. September, das Weltkindertagsfest. Von 15 bis 18.30 Uhr gibt es ein vielseitiges Bühnenangebot. Dazu ist ein Programm geplant mit Jonglage, Feuerspucken, Kinderkarussell, Kinderschminken und mehr. Die Angebote sind kostenfrei. (red)