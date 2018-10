Spielturm für die Ulmtaler Kita

Dazu waren auch die Eltern und Großeltern der rund 100 Kleinen aus den Ulmtal-Orten im Gebiet Haversbach 4 erschienen und wurden samt den Vertretern der Gemeinde von der Kita-Leiterin Bruni Braun begrüßt.

Sonderlob für die „Jungs vom Bauhof“

Braun bedankte sich bei den Kindern, ihren Eltern, allen Spendern und der Gemeinde für ihr Engagement. Danach marschierten die Kinder mit ihren Erzieherinnen unter Musikbegleitung und Bewegungsspielen zum neuen Spielturm.

Dort sprach auch die Vorsitzende des Fördervereins, Bianca Rupp, Gruß- und Dankesworte an alle, die mitgeholfen hatten, den Turm zu erwerben und aufzustellen, wobei sie den „Jungs vom Bauhof der Gemeinde“ ein besonderes Lob zollte.

Die Gemeinde hatte das Projekt mit 12 000 Euro unterstützt, hinzu kamen 8000 Euro vom Förderverein und Spendern, so dass die Kosten von 20 000 Euro komplett abgedeckt wurden. „Das größte Gut einer Gemeinde sind die Kinder“, ergänzte Bürgermeisterin Marion Sander, die in ihren Dank für die finanziellen Beteiligungen auch den Förderverein einschloss.

Dann wurde das Band durchschnitten, damit die Kinder fröhlich und mit großer Begeisterung ihren neuen Turm in Besitz nehmen konnten.

Für Essen und Trinken war in ausreichendem Maße gesorgt, so dass die Veranstaltung erst nach mehreren Stunden in gemütlicher Runde ausklang. (fm)