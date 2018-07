Sportabzeichen machen

Biedenkopf Wie in jedem Jahr bietet der Turnverein Biedenkopf für Schüler und Jugendliche ein Training für und die Abnahme des Sportabzeichens an, und zwar in den Sommerferien jeden Dienstag von 10 bis 11 Uhr auf dem Sportplatz der Lahntalschule. Die Bedingungen dafür gestalten sich altersgemäß (6 bis 17 Jahre).