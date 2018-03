Sportfischer bilden sich fort

Villmar Einen Sachkundelehrgang für die staatliche Fischerprüfung veranstaltet der Verband Hessischer Fischer vom 2. bis 18. März. Der Lehrgang beginnt am Freitag, 2. März, um 19 Uhr in der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Villmar. Anmeldungen sind unter Tel. (06433) 945282 möglich. Die Abnahme der staatlichen Fisch­erprüfung ist am Freitag, 20. Ap­ril, von 16 bis etwa 19 Uhr. (red)