Sportfischer bilden sich fort

Villmar Einen Sachkundelehrgang für die staatliche Fischerprüfung veranstaltet der Verband Hessischer Fischer. Er beginnt am Freitag, 12. Oktober, um 19 Uhr in der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Villmar und endet am Freitag, 28. Oktober. Anmeldungen sind bei Josef Lang unter Tel. (06433) 945282 möglich. Die Abnahme der Prüfung findet am Freitag, 30. November, von 16 bis 19 Uhr statt. (red)