Sportkreis zieht um

Gießen Die Vorstellung der neuen Geschäftsstelle des Sportkreis Gießen in Wieseck hat der Vorsitzender Heinz Zielinski zur Präsentation des am 3. März in der Kongresshalle Gießen stattfindenden Showabends unter dem Motto „Sport ist Kultur – Kultur ist sportlich“ genutzt. Die Geschäftsstelle befindet sich Am Kaiserberg 9. „Wir fühlen uns jetzt wohl“, versicherte Zielinski, um dann gemeinsam mit seinen Stellvertretern Walter Müller und Doris Lochmüller für den Showabend zu werben. (wi/Foto: Wißner)