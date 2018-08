Sportverein dankt für langjährige Verbundenheit

Runkel-Arfurt In seiner Hauptversammlung hat der Sportverein Arfurt Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue ausgezeichnet. Die Ehrungen nahmen Vorsitzender Bernd Brahm und dessen Stellvertreter Tobias Neuhaus vor. Als Dank verteilten sie Urkunden und Präsente. Alle Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Sie haben das 75-jährige Vereinsbestehen im Jahr 2020 bereits fest im Blick. Neue Beisitzer sind Justus Saal, Lorine Ferger und Stefanie Hastrich. Überwiegend Positives gab es aus den Abteilungen Fußball, Tennis und Zumba zu berichten. An der Versammlung nahmen 80 der insgesamt rund 400 Mitgliedern teil. Unser Bild zeigt die Geehrten (hinten, v. l.): Peter Hastrich (für 40 Jahre), Martin Janz (25), Karin Behr (40), Stefan Janz (40), Bernd Brahm (Vorsitzender), Benno Schäfer (50), Alexander Falk (25), Reinhold Mogk (40), (Mitte, v. l.) Marcel Behr (25), Andreas Köhler (25), Tobias Neuhaus (stellvertretender Vorsitzender), Andreas Walter (40), Horst Dornuf (65), Jakob Heep (40), Hans-Martin Rosbach (50) sowie (vorne, v. l.) Hubert Stöckl (65), Paul Schäfer (70), Dieter Saal (60) und Wolfgang Kroneck (65). (red/Foto: Schäfer)