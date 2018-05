Springreiten mit dem „Kaiser“

Herborn Rund 30 Teilnehmer aus ganz Deutschland kamen dem Ruf von Michael Rohrmann vom Reiterverein Herborn nach und nutzten die Chance, drei Tage lang in Theorie und Praxis vom international erfolgreichen Springreiter und nun Springausbilder Heinrich-Wilhelm Johannsmann (6.v.l.) unterrichtet zu werden. Johannsmann, der auch „Kaiser“ genannt wird, gewann mit „Sarto“ als Teil der deutschen Mannschaft Silber in der Mannschaftswertung der Europameisterschaften 1979 in Rotterdam. Der Kurs begann mit einem Impulsvortrag in der großen Reithalle des Reitervereins Herborn. Nach verschiedenen Videosequenzen mit dazugehörigen Erläuterungen, folgte bis spät in den Abend eine Diskussionsrunde. Der Samstag begann mit der Bewegungslehre und dem ersten Teil der Springvorbereitung. Der Sonntag startete mit dem zweiten Teil des Springreitens. Hierfür wurde der Parcour umgebaut, um die Springschwierigkeit etwas zu verändern. Das Wochenende war ein voller Erfolg und Johannsmann kündigte schon einmal ein baldiges Wiedersehen in Herborn an. Der Reiterverein Herborn verweist auf seiner Internetseite auf weitere Kurse, die dieses Jahr noch in Herborn abgehalten werden sollen. (www.reiterverein-herborn.de) (red/Foto:privat)