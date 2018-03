Sprungball? Nur noch in der NBA!

Marburg Es ist ein Phänomen, das die Basketball-Fans gefühlt sehr viel häufiger bei Damen-Spielen beobachten. Da kämpfen zwei Gegnerinnen – so wie hier zwischen Diana Voynova (hinten) vom BC Marburg und Amber Orrange aus Keltern – am Boden um das Objekt der Begierde und keine lässt locker. Die Folge: Nach wenigen Sekunden entscheiden die Schiedsrichter auf Sprungball. So war das früher. Inzwischen gibt es diese Form der Spielfortsetzung nur noch in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Seit 2004 kommt in vielen anderen Ländern und Klassen bei „Sprungballsituationen“ der sogenannte „Einwurfpfeil“ zur Anwendung, der beiden Mannschaften immer abwechselnd den Ballbesitz zuspricht.