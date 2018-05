Spuren des Faschismus in Wetzlar

Am 2. Mai 1933 haben die Nazis die Gewerkschaften in Deutschland zerschlagen: Ihre Häuser wurden von der SA besetzt, die Gewerkschaftsfunktionäre verhaftet. Den Besitz der Gewerkschaften haben die Machthaber beschlagnahmt.

Dies war ein weiterer Schritt auf dem Weg zum totalitären Regime und zur Installation des Faschismus in Deutschland. Auch in Wetzlar gab es Aktionen zur „Gleichschaltung“.

Terror traf auch in der Region alle, die nicht ins Menschenbild der Nazis passten

Zu Beginn des dreistündigen Rundgangs gab es vom Vorsitzenden Ernst Richter eine Einführung in die historischen Ereignisse. Zur Einordnung der Geschehnisse versuchte Richter zunächst, Antworten auf folgende Fragen zu geben: Warum eröffnete die Elite der Gesellschaft 1933 Adolf Hitler und der NSDAP den Weg zur Macht? Warum funktionierte nach der Machtübernahme die Gleichschaltung des Staatsapparates so schnell und reibungslos? Was ermöglichte nach der Zerschlagung des Faschismus 1945 von außen die Rehabilitierung vieler Täter? Wie hat sich die neofaschistische Szene Mittelhessens in den vergangenen 30 Jahren entwickelt?

Hitler sei nicht durch Wahlen an die Macht gekommen, so Richter. Denn bei den Wahlen im November 1932 habe die NSDAP den Zenit an Stimmenzuwachs überschritten. SPD und KPD hätten deutlich mehr Stimmen verbuchen können. Doch tatkräftige Hilfe der Großindustriellen habe die Faschisten in die höchsten Staats- und Regierungsämter befördert.

„Die Machtübernahme der Nazis ging einher mit einem Terror gegen Menschen, die sich nicht mit dem faschistischen Machtapparat abfinden wollten oder schlicht nicht in das Menschenbild der Nazis passten“, sagte Richter. Bekannte Wetzlarer, die von den Nazis verfolgt wurden und ins Gefängnis oder KZ kamen, sind Lina Muders, Elli Hatschek, Erich Deibel, Paul Schneider, Elsie Kühn-Leitz, Hermann Ulm sen., Jakob Sauer und Heinrich Mootz sen.. Auch die jüdischen Bürger wurden deportiert und im KZ ermordet, darunter unter anderem Salomon Moses, Rosa Best und Paula Weber.

Viele Unternehmenseigner und Manager seien Nationalsozialisten gewesen, aber es habe auch Widerständler gegeben wie Ernst Leitz II und seine Tochter Elsie Kühn-Leitz.

Auch dem Aufsichtsrat von Buderus hätten bis 1938 Mitglieder jüdischen Glaubens angehört. Durch die Einbindung der Buderus AG in die kriegsrelevante Produktion seien viele Zwangsarbeiter nach Wetzlar gekommen, die bei Buderus, in den Hollmann-Werken, bei Pfeiffer, in der Hensoldt GmbH und bei der Ernst Leitz GmbH arbeiten mussten. Nach 1945 sei es statt zur zunächst geplanten Deindustriealisierung zum schnellen Wiederaufbau Deutschlands gekommen, einer Einbindung in den Westen, einer Wiederherstellung alter Macht- und Besitzverhältnisse und einer Aufrüstung statt einer Entmilitarisierung.

„Viele willfährige Helfer des Faschismus wurden rehabilitiert. So war zum Beispiel auch der Wetzlarer Amtsgerichtsdirektor Gustav Strödter zuvor am Volksgerichtshof als Ermittlungsrichter tätig. Und der Gießener Polizeidirektor Hans Hoffmann war 1939 an der Erschießung von 162 Juden im polnischen Ostrow beteiligt“, führte Richter aus.

Auf dem „Weg der Erinnerung“ gibt es 16 Stationen, an denen sich die Geschichte des Faschismus in Wetzlar nachvollziehen lässt. Angefangen von den Leitz-Baracken, dem heutigen Kulturzentrum „Franzis“, in dem zunächst italienische Arbeitskräfte, sogenannte „Fremdarbeiter“, untergebracht waren. Ab 1942 wurden dort für Kriegs- und Hilfsdienste verpflichtete junge Mädchen und Frauen untergebracht. Oder der Alte Jüdische Friedhof, der seit dem Ende des 17. Jahrhunderts existierte. Zu Beginn der Nazi-Herrschaft waren etwa noch 150 Grabsteine vorhanden. Heute befinden sich noch 52 Grabsteine auf dem Friedhof.

1943 wurde „zum Schutz der Bevölkerung gegen Bombenangriffe“ auf dem Gelände ein „Splitterbunker“ angelegt.

Viele willfährige Helfer wurden nach 1945 schnell rehabilitiert und kamen wieder in Amt und Würden

Auf dem Wetzlarer Domplatz wurden Antisemitismus, Antifaschismus und Naziaufmärsche thematisiert. Am Domportal umarmt der Satan einen Juden unterhalb der abgebildeten Maria mit dem Kind.

Noch im Februar 1933 fanden antifaschistische Demonstrationen auf dem Domplatz statt. Ab 1933 nutzten die Nazis den Domplatz als Aufmarschstätte.

Auch Stationen des aktuellen Terrors der Neonazis wurden thematisiert. So verübten Neonazis im Mai 2010 einen Brandanschlag auf das Haus der Familie des Pastoralreferenten Joachim Schaefer. Die Täter wurden im Februar 2011 wegen vierfachen versuchten Mordes vom Landgericht Limburg zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.

Auf dem „Weg der Erinnerung“ werden in einer Zeitreise lokale Ereignisse mit der deutschen Geschichte zwischen 1933 und 1945 verknüpft. Zugleich liefert der Rundgang einen spannenden Einblick in vergangenen und noch gegenwärtigen Faschismus.