Spuren jüdischen Lebens

Der Spaziergang verläuft vom Rand der Altstadt durch die Gassen und Straßen. Die Teilnehmer erfahren einiges über die Geschichte der jüdischen Gemeinde von den Anfängen im 17. Jahrhundert bis hin zu ihrer Auslöschung in der Zeit des Nationalsozialismus 1933 bis 1945.

Treffpunkt ist um 15.30 Uhr an der ehemaligen Synagoge in der Mauerstraße an der Ecke Königstraße, bei der ehemaligen Hof-Apotheke. Die Teilnahme kostet vier Euro. Anmeldung bis heute um 12 Uhr, unter & (0 27 52) 8 98. (red)