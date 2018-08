Square Dance tanzen

Haiger-Sechshelden Der Haigerer Verein „Twirling Bells“ bietet einen kostenfreien Einsteigerkurs für Square Dance an. Interessierte treffen sich dazu am 7. und 14. August (jeweils Dienstag) von 19.30 bis 21.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Sechshelden.

Zu Western-, Rock- oder auch Popmusik wird in Gruppen zu je vier Paaren getanzt.

Die Figurenfolgen werden durch Ansagen eines Callers in gesprochener oder gesungener Form angegeben. Dadurch ist Square Dance auch kein einstudierter Tanz, sondern erfordert Konzentrations- und Reaktionsvermögen. Weitere Infos gibt es bei Alexa Fischer unter (0 27 71) 3 24 53 und bei Felicitas Beck unter (0 27 72) 4 17 40 erreichbar ab 17 Uhr). (red)