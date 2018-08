Stadtallendorfer feiert Heimat- und Soldatenfest

Stadtallendorf Die Division Schnelle Kräfte (DSK) und die Stadt laden vom 31. August bis 2. September zum Heimat- und Soldatenfest in Stadtallendorf ein. Wie jedes Jahr findet das Volksfest mit in als Kooperationsprojekt am ersten Septemberwochenende im Heinz-Lang-Park statt. Geöffnet ist täglich von 16 bis 23 Uhr. Zum Auftakt am Freitag spielt das Heeresmusikkorps 2 aus Kassel zum Platzkonzert.