Stadtführung auf  den Spuren des Bieres

Marburg Am Donnerstag, 18. Oktober, begibt sich die Volkshochschule (vhs) des Landkreises in Marburg wieder auf die Spuren des Bieres. Von 17.30 bis 19.30 Uhr geht es während einer Stadtführung an Orte, die in ihrer Geschichte eng mit der Bierherstellung und dem Biergenuss verknüpft sind. Der genaue Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Die Teilnahme kostet fünf Euro.