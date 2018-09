Stärke zeigen für Braunfels

Michael Hollatz ist mit seiner Familie 1998 nach Braunfels gezogen und hat sich dort, wie er sagt, sofort wohlgefühlt: „Wir haben damals sehr schnell einen Zugang zur Stadt und den Menschen, die hier leben, gefunden. Das fand ich toll. Die Menschen sind hier sehr offen.“ Außerdem hätten er und seine Familie die Stadt mit dem Schloss, die Umgebung und auch das kulturelle Angebot, aber auch die vielen Vereine und die Möglichkeit, sich zu engagieren, von Anfang an toll gefunden. „Das hat sich bis heute nicht geändert.“

Geboren wurde Hollatz 1947 in Reinfeld bei Lübeck. Mit 71 Jahren ist er der älteste der fünf Bürgermeisterkandidaten. Er hat zwei erwachsene Kinder im Alter von 18 und 22 Jahren. Bis 2017 war Hollatz noch berufstätig, arbeitete in der IT- und Organisationsberatung. „Schwerpunkte meiner Arbeit waren das Steuern und Leiten von Projekten sowie die Organisation. Zudem habe ich über 30 Jahre als Manager gearbeitet, habe dementsprechend auch Personalverantwortung übernommen“, erklärt er. Diese Erfahrungen kämen ihm sicherlich zugute, sollte er gewählt werden, sagt der 71-Jährige.

Auch politisch ist Hollatz durchaus erfahren. Seit 2010 ist er Stadtverordneter in Braunfels. Von 2011 bis 2016 war er Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss und seit 2016 ist er Stadtverordnetenvorsteher. „Mich hat es schon immer gereizt, Verantwortung in der Stadt, in der wir leben, zu übernehmen und das politische wie kulturelle Leben auch aktiv und gemeinsam mit anderen zu gestalten“, sagt er.

Derzeit ist er außerdem im Presbyterium der Braunfelser Kirche für die Finanzen zuständig. Lange Jahre engagierte er sich aktiv im FSV Braunfels. Dementsprechend ist er in der Kurstadt kein Unbekannter.

Unterstützung von der FDP/FWG, den Grünen, von seiner Familie und seiner Ehefrau Heike

Bei seiner Kandidatur wird er von der FDP/FWG-Fraktion sowie von den Grünen unterstützt. Er tritt aber als parteiloser Kandidat an, nachdem er Anfang des Jahres aus der SPD ausgetreten ist. Unterstützt wird er auch von seiner Familie, besonders von seiner Frau Heike. „Wir haben natürlich im Vorfeld darüber gesprochen, ob er sich zur Wahl stellt. Ich finde, es ist das Richtige“, sagt diese.

Das Amt des Bürgermeisters wäre für ihn eine echte Herzensangelegenheit, erklären beide. Als eines seiner Hauptziele nennt er eine höhere Bürgerbeteiligung, auch in den Stadtteilen. Viele Bürger, gerade die ehrenamtlich engagierten, hätten das Gefühl, dass dies bei der Stadt nicht interessieren würde. Das stimme nicht. Daher müsse man in Zukunft stärkere Bindungen schaffen und den Menschen zeigen, dass man sie und ihr Engagement wertschätze. Außerdem wolle er, dass die Bürger in Zukunft nicht nur informiert werden, stattdessen sollten sie aktiv mitentscheiden können: „Ich will eine neue Kultur des Miteinanders.“

Dazu gehöre es auch, die Kommunikation zu und mit den Bürgern zu verbessern. „Die Bürger haben oft tolle Ideen, leider greift sie keiner auf“, sagt er. Deshalb wolle er etwa eine Bürgersprechstunde einführen. Wichtig sei ihm auch, dass die Stadt zukunftsfähig bleibe: „Zukunft gestalten, nicht bloß Gegenwart verwalten“, sei daher sein Motto.

„Da gibt es vieles, was wir angehen müssen, sei es das Feuerwehrhaus in Altenkirchen, sei es die Infrastruktur.“ Außerdem müsse man die Stadt attraktiv für junge Familien machen. Kinderbetreuung, aber auch ein entsprechendes kulturelles Angebot seien wichtig. Wobei man mit neuen Veranstaltungen wie dem Skiffle-Fest auf dem richtigen Weg sei.

Weiter sei beispielsweise auch die Ärzteversorgung im Stadtgebiet wichtig. Schließlich gelte es, Klimaziele zu debattieren. Ein weiteres Thema ist für Hollatz die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) mit der Stadt Solms. Die sieht er positiv: „Wir müssen für die Zukunft unsere Verwaltung zu einem Servicecenter umbauen. Die Bürger müssen uns als Dienstleister empfinden. Auch das elektronische Rathaus muss kommen, da sind wir momentan noch ganz weit zurück“, sagt er. Dies alles könne man in einem Verwaltungsverband besser realisieren.

Allerdings sagt Hollatz auch: „Wir brauchen einen starken Bürgermeister“, der die Interessen der Stadt in den Verwaltungsverband einbringen könne. Hollatz ist sich sicher, dass er dafür der Richtige wäre. Seine persönliche Stärke sei dabei – neben seiner langjährigen beruflichen wie politischen Erfahrung und seinem bisherigen Engagement – vor allem seine persönliche Leidenschaft, sich für die Braunfelser und die Angelegenheiten der Stadt einzusetzen und zu engagieren, erklärt er.