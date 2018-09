Starke Stimmen wecken positive Gefühle

Es war ein Abend der positiven Emotionen, ein Konzert, das man so schnell nicht vergessen wird. „The Fugitives“ spielten schon zum zweiten Mal im Franzis. Bereits 2017 waren sie hier zu Gast und und hinterließen einen besonderen Eindruck. So wurden die sympathischen Kanadier erneut engagiert. Diesmal war mit Carly Frey eine neue Violinistin dabei. „The Fugitives“ funktionieren mehr als Kollektiv denn als Band. Die beiden Songschreiber Adrian Glynn und Brendan Mc Leod leiten die Band, Banjospieler Rob Mc Laren lebt in Irland. Sie treffen sich, um gemeinsam ein Album aufzunehmen oder auf Tour zu gehen.

Satzgesang voller Harmonie

Adrian Glynn (Bass) ist auch als Schauspieler bekannt und Brendan McLeod (Gitarre) ist Schauspieler, Schriftsteller und Spoken Word-Künstler. Die stärkste Eigenschaft der Band ist, dass alle vier wunderschön singen können. Dies machte sich in allen Songs bemerkbar, besonders aber in „No Words“ – eine Hommage an den verstorbenen Leonard Cohen. Aber auch in „Lights Out“, einem eher traurigen Stück, das einem indigenen Häftling in Einzelhaft gewidmet ist, erklang der Satzgesang voller Harmonie. Es waren auch definitiv die Stimmen, die so viel positive Energie verströmten.

Aber auch musikalisch überzeugten „The Fugitives“. Immer wieder verließen die Musiker die Bühne und stellten sich in den Zuschauerraum, um ihrem Publikum näher zu sein.

Lied zum Abschied spendet Trost

Mit einem Trost spendenden Lied verabschiedeten sich die vier: „All the troubles in the world, let them come“ – „All die Probleme in der Welt, lass sie kommen“, sang das Publikum beruhigt zum Schluss. Vielleicht sollte man den Song beim Anblick der Nachrichten im Fernsehen immer vor sich hinsummen, so würde alles etwas erträglicher.

The „Fugitives“ spielten ein tolles Konzert, über ein Wiedersehen würde man sich in Wetzlar sicherlich freuen. (mf)