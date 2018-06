Stars erobern in Limburg die Manege

Neben Pferden, Zebras, Kamelen, Rindern und Lamas gehören auch Kängurus, Füchse, Zie­gen, Katzen und Minischweine zu den Stars in der Manege. Traditionellen Zirkus neu und modern präsentieren – diesem Anspruch möchte das Ensemble um Alexander Lacey mit seinem Programm gerecht werden. So gibt es nicht nur Akrobatik, Tierdressuren und Clownerie, sondern auch moderne Showelemente, Tanz und Gesang. Der Zirkus ist mit rund 200 Tieren, 100 Mitarbeitern, 207 Fahrzeugen und 22 Zugmaschinen seit März bis November bundesweit auf Tournee.

Eintrittskarten für die Vorstellungen in Limburg gibt es zum Preis von zwölf bis 34 Euro bei der Ticket-Hotline unter Tel. (0171) 9462456, im Internet-Ticket-Shop per E-Mail an print@home-ticket zum Sofortausdruck, im Internet un­ter www.zirkus-charles-knie.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. (red)