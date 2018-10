Start insAutofahrerleben

Denn junge Fahrer werden dabei meist ordentlich zur Kasse gebeten - weil sie unerfahren sind und statistisch gesehen häufiger Unfälle bauen.

Der Beitrag der Kfz-Haftpflichtversicherung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben der Typklasse, dem Alter des Fahrzeugs und der jährlichen Fahrleistung spielt das Alter des Fahrers eine wichtige Rolle. Führerschein-Neulinge werden meist in die Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) 0 eingestuft, müssen also mit einem Beitragssatz von 95 Prozent rechnen. Doch bei einigen Versicherern können junge Leute deutlich Geld sparen. Es gibt für Fahranfänger und junge Fahrer verschiedene Möglichkeiten, in eine bessere SF-Klasse eingestuft zu werden. Wer beispielsweise seit drei Jahren einen Pkw-Führerschein hat, wird in die SF-Klasse 1/2 eingestuft, das heißt, er zahlt einen Beitragssatz von nur noch 75 Prozent.

Großes Einsparpotenzial gibt es auch, wenn Eltern oder Partner bereits ein Auto beim Anbieter versichert haben. Das Zweitfahrzeug wird dann unter Umständen in die SF-Klasse 4 eingestuft. Gut zu wissen: Die Prämie für den Erstwagen der Eltern verteuert sich dadurch nicht.

Wer mit 17 Jahren am Begleiteten Fahren teilgenommen hat, profitiert davon in den Folgejahren.

Auch mehrere Verträge beim Versicherer könnten unter Umständen dazu führen, dass der Führerschein-Neuling in eine günstigere SF-Klasse eingestuft wird. Übrigens: Es kann sich auch lohnen, kein typisches Fahranfängerauto zu kaufen. Bei jungen Leuten besonders beliebte Modelle sind häufiger in Unfälle verwickelt und werden in der Schadenbilanz der Versicherungen entsprechend in ungünstige Typklassen eingestuft. (djd)