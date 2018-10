Stefan Burk gewinnt den ersten Esse-Cup

Weil von den Startern noch nicht alle mit dem Trap-Schießen, wie die sportliche Disziplin des Wurfscheibenschießen heißt, vertraut waren, wurden zunächst zwei Durchgänge geschossen.

„Danach haben wir die Teilnehmer dann in drei Leistungsklassen eingeteilt“, erklärte Stefan Burk, der das Turnier mit organisiert hatte. Innerhalb dieser Klassen fand dann ein weiterer Durchgang statt, dessen Ergebnis zu den der beiden vorangegangenen addiert wurde.

Das beste Ergebnis des Tages und aller Schützen lieferte schließlich Stefan Burk selbst ab. Er traf 39 der 50 Scheiben – so viele, wie kein anderer. Damit wurde er nicht nur Gesamtturniersieger, sondern auch Erster der Leistungsklasse A.

Neuauflage ist fest eingeplant

Zweiter dieser Klasse wurde Lothar Michel mit 37 Scheiben und dritter Wieland Zimmermann mit 36 Scheiben.

In der Leistungsklasse B sicherte sich Rene Staus mit 32 Scheiben den ersten Platz. Er setzte sich in einem Stechen gegen Sebastian Kienholz und Tobias Wagner durch, die beide ebenfalls 32 Scheiben trafen.

Ellen Vornholt hatte mit ihren 25 Scheiben in der Leistungsklasse C die Nase vorn. Zweiter in dieser Gruppe wurde Fynn Platt mit 22 Scheiben und dritter Simon Schwarz mit 20 Scheiben.

Das erste Turnier dieser Art sei bei den Teilnehmern so gut angekommen, dass es sicherlich nicht das letzte gewesen sein wird, stellte Mitorganisator Helmut Horn fest.

Vielleicht habe es sich beim nächsten Mal auch schon so weit rumgesprochen, dass dann noch mehr Schützen daran teilnehmen, ergänzte er. (val)