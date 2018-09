Steffen Gross

Reporter

Reporter für Hessen und Deutschland, geboren am 12. November 1971 in Arnsberg (Westfalen), seit Oktober 2004 im Verlag. Studium Politik-, Rechts- und Medienwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg. Start der journalistischen Laufbahn als freier Mitarbeiter in der Marburger Redaktion der Zeitungsgruppe Lahn-Dill, dann fünf Jahre als Projektleiter Jugendseite und Redakteur für Wissenschaft und Hochschule beim Nordbayerischen Kurier in Bayreuth. Hobbys: Laufen (Marathon-Bestzeit: 3:41:58).