Steinbacher erforscht Holocaust

Wie der hessische Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) am Freitag bekanntgab, wurde sie von einer international besetzten Berufungskommission empfohlen und vom Senat und Präsidium der Universität berufen. Die Historikerin, die 1966 in München geboren wurde und derzeit an der Universität Wien lehrt, übernimmt die Professur zum 1. Mai 2017. Steinbacher sei "eine renommierte Expertin auf dem Gebiet der Holocaust-Forschung", hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. Die Professur wird im Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften angesiedelt.

Der neue Lehrstuhl ist zudem mit der Leitung des Fritz-Bauer-Institutes in Frankfurt verbunden, das den Holocaust erforscht und dokumentiert. (lhe)