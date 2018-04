Steindorfer blicken  in ihre Hochbehälter

Auf Einladung des Energiedienstleisters sind die Bürger von der Gemeindeverwaltung zum alten Hochbehälter am Tannenweg gelaufen. Dort wurde der Trupp mit Ortsvorsteherin Dunja Boch schon von den Enwag-Vertretern Vincenzo Licari und Andreas Peters erwartet, die ihnen die geschichtlichen und technischen Hintergründe der Wasserversorgung erläuterten.

Beim neuen Hochbehälter im Wald wartete ein Imbiss auf die Besucher. Gebaut für das Neubaugebiet versorgt der zweite Hochbehälter jetzt das ganze obere Wohngebiet in Steindorf, erfuhren die Gäste. Genau wie der alte Hochbehälter am Tannenweg erhält er sein Wasser aus dem Gebiet der Fortuna und wird über die Pumpen am Ortseingang gespeist.

Auch wenn in diesem Jahr das Wetter nicht optimal war, wurde der Grenzgang dank des Programms zu einer interessanten Veranstaltung für die Steindorfer. (red)