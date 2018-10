Steine der Stadt oder lieber Hexenspuren?

Die Themenstadtführung „Stei­ne der Stadt“ findet am Samstag, 13. Oktober, statt und beginnt um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Welche Natursteine der Region sind in der Stadt zum Bau verwendet worden und noch heute zu sehen? Wie kam es zur Bildung der Lahnschleife? Wie prägt der vor 400 Millionen Jahre aktive Vulkanismus noch heute das Erscheinungsbild der Region? Diese und noch viel mehr Fragen beantwortet Diplom-Geophysiker Gerd Mathes. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro.

Die Themenstadtführung „Hexenspuren in Weilburg“ findet am Samstag, 20. Oktober, statt und beginnt um 16 Uhr auf dem Marktplatz. Diese Stadtführung gibt Einblicke in das dunkle und blutige Kapitel der Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert. Unter dem protestantischen Grafen Johann von Nassau und Idstein (1603 bis 1677) wurden Hexenverfolgungen durchgeführt, die auch in Weilburg zu Hexenprozessen geführt haben. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro.

Unter Tel. (06471) 9274875 sowie per E-Mail an info@kvv-weilburg.de sind Anmeldungen für die Führungen möglich. (red)