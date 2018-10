Steinerne Zeitzeugen der Stadt

Viele Gäste waren auf Einladung der beiden Domgemeinden am Freitagabend in das Gotteshaus zur Vorstellung des Buchs gekommen.

Der katholische Dompfarrer Peter Kollas begrüßte den Autor und die Gäste und dankte ihnen für ihr Interesse an der Bestattungs- und Trauerkultur im Mittelalter, die sich in den über 50 Epitaphien (Gedenkplatten) und Grabplatten ablesen lasse. „Als ich vor 18 Jahren als Pfarrer an den Dom kam, habe ich mich gewundert über die Steinplatten“, sagte Kollas. „Mir ging es damals so wie heute vielen Besuchern, die staunend vor den Gedenkplatten stehen und versuchen, sie zu entziffern.“

Vor dem Altar saßen sich Kirchmeister Jens-Michael Wolf als Moderator und Jürgen Wegmann gegenüber. Der Autor hatte im vergangenen Jahr bereits ein Buch veröffentlicht, das sich mit dem Dom als Gotteshaus der zwei Konfessionen befasst. Wegmann berichtete, er habe seit Jahren ein starkes Interesse an dem Wetzlarer Gotteshaus und seiner Geschichte gehabt. „Und immer, wenn ich in den Dom gekommen bin, haben mich die vielfältigen großen Platten fasziniert, die da scheinbar ungeordnet hingen“. Teils haben diese figürliche Darstellungen, teils mit Inschriften, die man nicht lesen konnte. „Darüber wollte ich mehr wissen.“

Dank vieler Mitstreiter und Archive ist es Wegmann gelungen, Licht ins Dunkel zu bringen. „Dass es sich um Grab- und Gedenkplatten aus dem Mittelalter handelte, war mir bekannt.“ Nun aber könne er auch die Personen beschreiben, die zwischen 1362 und 1792 nach ihrem Tod mit den Gedenkplatten verewigt wurden.

In einer Kirche beigesetzt zu werden, möglichst nah am Altar, entsprach früher der Glaubensvorstellung

Warum wurden die Platten im Dom aufgestellt – an einer Stelle, die keinen räumlichen Bezug zur Lage des Grabes des Verstorbenen hat? Wegmann erklärte: In der Kirche beerdigt zu werden, möglichst nahe am Altar, habe der damaligen Glaubensvorstellung entsprochen, hier sei die Seele des Toten näher bei Gott. „Und das kostete viel Geld. Ein Grund, warum wir hier auch nur Adelige, Stiftsherren oder Persönlichkeiten des Reichkammergerichtes finden.“ Die Wetzlarer Bürger fanden ihre letzte Ruhestätte auf der Südseite vor dem Dom.

Auf einer Großleinwand stellte Wegmann einige der über 60 Personen vor, an die die Platten erinnern. So den Assessor Erich Mauritius: Die Anmerkung beschreibt, dass sich Mauritius als Hexenrichter im Reich einen Namen gemacht hatte. Nahe der Platte, die an ihn erinnert, das Gedenken an Anna Maria Eva Lieb, die als Mutter von vier Kindern in jungen Jahren verstarb.

Wieso die Nähe zu dem Hexenrichter?, wollte Wolf wissen. Wegmann erklärte: Während der vielen Renovierungen seien auch die Grabplatten ab- und wieder aufgestellt worden. Aber man habe es im Mittelalter mit dem Platz nicht so genau genommen.

Historische Bilder belegen, dass die teilweise Zerstörung des Domes durch Bomben 1945 auch einige Epitaphien zerstört oder stark beschädigt habe.

Abschließend dankte Jens- Michael Wolf dem Autor für sein Werk. Das reich bebilderte Buch stelle jede im Dom zu findende Epitaphie vor, nenne Namen, Geburtsdatum und Beruf der Personen, derer gedacht wird.

Dazu liefere Wegmann Anmerkungen, die nicht nur den beiden Kirchengemeinden wertvolle Informationen überliefern: „Auch für die Stadt Wetzlar ist dieses Buch ein historischer Schatz.“

Björn Heymer, Pfarrer der evangelischen Domgemeinde, dankte dem Autor für sein informatives Werk, das es erstmals ermögliche, über die im ganzen Dom verteilten Gedenktafeln mehr zu erfahren. Durch den in dem Buch aufgezeichneten Rundweg im Dom, der den Standort der jeweiligen Epitaphien numerisch beschreibt, sei die Orientierung leicht.

Domkantor Dietrich Bräutigam umrahmte die Buchvorstellung musikalisch mit bekannten Orgelwerken von Bach und Mozart. Die Besucher bedankten sich bei den beiden Gesprächspartnern und dem Domkantor mit stürmischem Beifall.

Zu erwerben ist das Buch aktuell in der Schnitzler’schen Buchhandlung und im katholischen Dom-Pfarrbüro.