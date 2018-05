Steinraths im Vertrieben-Vorstand

Darauf hat der Ortsvorsitzende Kuno Kutz (Hüttenberg) bei der Mitgliederversammlung hingewiesen. Kutz und Schriftführer Michael Hundertmark berichteten, dass der Antrag an die Stadt Wetzlar, die Literatur aus der Heimat in einer eigenen Sammlung in der Stadtbibliothek zusammen zu führen, im Rathaus abgelehnt wurde.

Verband möchte weiter für städtische Patenschaft für die ostdeutsche Literatur kämpfen

Während die Stadt die Patenschaft für das ostdeutsche Lied auf Anregung des heimatvertriebenen Musikpädagogen und Volkskundlers Edgar Hobinka im Jahre 1962 übernommen hatte, bestehe derzeit kein ähnliches Interesse für die ostdeutsche Literatur. Der BdV wolle sich damit jedoch nicht abfinden und weitere Gespräche suchen.

Kutz ehrte im Rahmen der Mitgliederversammlung zwei Aktive des Ortsverbandes: Die 93-jährige Erna Staroste und die 80-jährige Herta Bartl engagieren sich seit mehr als 40 Jahren in der Mitgliederbetreuung und beim Kassieren. Dafür bekamen sie das Ehrenzeichen in Gold des BdV-Landesverbandes.

Bei den Vorstandswahlen wurde Kutz einstimmig wiedergewählt. Auch die übrigen Vorstandsmitglieder erhielten einstimmige Voten: Rosemarie Kretschmer als Stellvertreterin, Michael Hundertmark als Schriftführer und Peter Günther als dessen Stellvertreter. Schatzmeister bleibt Steffen Eigner, seine Stellvertreterin Gerda Weller. Als Beisitzer wurden Herta Bartl, Lydia Kiefel, Christa Kutz, Gabriele Eichenauer und Rudolf Förster bestätigt. Neu als Beisitzer wurde der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Steinraths gewählt.

In Jahresbericht erinnerte Kutz, dass der Ortsverband im vergangenen Jahr eine Tagesfahrt nach Aschaffenburg unternommen hat. Dies sei so gut angekommen, dass am 3. Juli eine Fahrt nach Limburg mit Besuch des Weilburger Tierparks geplant ist. Mitglieder zahlen 15 Euro, Nichtmitglieder 20 Euro. Der Vorsitzende zeigte sich zufrieden mit dem Tag der Heimat mit 200 Gästen in der Siedlerklause in Büblingshausen. Der nächste Tag der Heimat ist für den 14. Oktober geplant. Kutz erinnerte auch an die Weihnachtsfeier, die es auch 2018 wieder geben wird.

Weitere Berichterstatter waren Manfred Hüber für den Landesverband und Gabriele Eichenauer aus der Vereinigung der Schlesier.