Stichtag ist der 30. November

„Wie bei allen Verträgen sollte man aufmerksam das Kleingedruckte in den eingeholten Angeboten lesen, denn darauf, und nicht auf den zu zahlenden Beitrag, kommt es wirklich an“, rät der Bund der Versicherten.

Deutschlands größter Verbraucherschutzverein, wenn es um private Versicherungen geht, weist auf die richtige Vorgehensweise beim Versicherungswechsel hin.

Den Vertrag erst kündigen, wenn man woanders sicher den Versicherungsschutz erlangen kann

Die Kündigung muss einen Monat vor Ablauf des Versicherungsjahres beim Versicherer eingegangen sein. Sind Kalenderjahr und Versicherungsjahr identisch, muss das Kündigungsschreiben also spätestens am 30. November beim Versicherer vorliegen. Daher ist der Versand der Kündigung per Fax am sinnvollsten. Mit dem ausgedruckten Sendebericht der ersten Seite kann dann die fristgerechte Kündigung nachgewiesen werden. Zu guter Letzt kann die Kündigung auch noch per einfachem Brief hinterher geschickt werden. Wenn die Frist verpasst wurde, gibt es dennoch Möglichkeiten, aus dem Vertrag zu kommen:

Der Versicherer hat den Beitrag erhöht, ohne die Leistungen zu verbessern.

Es ist ein Versicherungsfall eingetreten

oder Sie verkaufen Ihr Fahrzeug.

Wichtig ist es nach Angaben des BdV, den bestehenden Vertrag erst dann zu kündigen, wenn man woanders auch sicher den benötigen Versicherungsschutz erlangen kann. Zwar muss jeder Versicherer zumindest eine Haftpflichtversicherung anbieten, die umfasst aber nur die Mindestversicherungssummen aus dem Pflichtversicherungsgesetz. Mit 1,12 Millionen Euro für Sachschäden ist diese viel zu niedrig.

Viele Verbraucher machen den Fehler, nur auf den günstigsten Beitrag zu achten, nicht jedoch auf die besten Versicherungsbedingungen. Verbraucher sollten darauf achten, dass im Kleingedruckten unter anderem folgende Punkte enthalten sind:

Die Deckungssumme bei der Kfz-Haftpflichtversicherung sollte für Personen-, Sach- und Vermögensschäden mindestens 100 Millionen Euro betragen,

bei der Kaskoversicherung sollte der Versicherer auf sein quotales Kürzungsrecht bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls verzichten,

auch sollten über die Wildschadenklausel Schäden durch Kollisionen mit Tieren aller Art versichert sein,

Schäden durch Marderbisse an Schläuchen und Verkabelung und deren Folgeschäden sollten abgesichert sein.

Grundsätzlich hält der BdV die Vereinbarung einer Selbstbeteiligung von 150 Euro in der Teilkasko- sowie 300 Euro oder 500 Euro in der Vollkaskoversicherung für sinnvoll. Weitere Informationen unter www.bundderversicherten.de (red)