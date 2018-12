Stöbern, besinnen und vorkosten

Schon zur Eröffnung hatten sich zahlreiche Besucher auf dem Gelände des Feuerwehrgerätehauses eingefunden. Mit adventlichen Gedanken zu Korinther 13, Vers 13, „Das Laub fiel von den Bäumen“ und „Kommt stimmt doch mit uns ein“ eröffnete der Kirchenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Günterod unter der Leitung von Gustav Raab den Weihnachtsmarkt.

Adventszeit bedeute Wartezeit und das nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Diese Zeit sei oft auch mit schweren Gedanken behaftet. Menschen überlegen, wo kommen wir her und wo gehen wir hin. Stehen und Warten, neugierig sein und entdecken und dies Schritt für Schritt – dazu lade diese Zeit und nicht zuletzt auch der Adventskalender ein.

„Wir haben gute drei Wochen Zeit, um zu verinnerlichen, dass Advent etwas mit der Himmelstür zu tun hat, die Gott öffnet“, so Pfarrerin Anke Böhm.

Wehrführer Frank Hartmetz freute sich über den guten Zuspruch zu dieser Veranstaltung, die zum neunten Mal durch die Freiwillige Feuerwehr organisiert wurde.

Ortsvorsteher Jörg Jakob erinnerte an die Geschichte des Wetzlarer Schneidergesellen August Irmgard, der 1847 in Ohio aus Heimweh den ersten Weihnachtsbaum in Amerika aufgestellt haben soll und daran, dass traditionell eine Weihnachtsgurke den amerikanischen Christbaum ziere, die, so gelte es in den Familien, von den Kindern zu entdecken sei.

Zu entdecken gab es auf dem Weihnachtsmarkt auch schon „kleine“ Hinweise auf die im kommenden Jahr anstehende 725-Jahr-Feier. So hatte der Dorfverein Günterod einen Kalender mit „Günteroder Momentaufnahmen“ kreiert, der vor Ort erworben werden konnte aber auch über den Dorfverein zu einem Preis von zehn Euro zu erstehen ist.

Hausgemachter Eierlikör mit Schokolade war der kulinarische Geheimtipp

Landschaftsaufnahmen und welche von ausgehendem Handwerk, Gruppenbilder aus der Schulzeit und von Vereinen sowie Erinnerungen an die 700-Jahr-Feier beinhaltet dieses Werk. Die jüngsten Besucher hatten Gelegenheit, Holzpfähle gegen einen Obolus zu erwerben und sie als Hinweis auf das Jubiläum nach eigenen Ideen zu bemalen. Diese „bunten Pfähle“ sollen dann an den Straßen aufgestellt werden.

Tina Hinder hatte im Obergeschoss des Feuerwehrgerätehauses in gemütlicher Atmosphäre eine kreative Bastelstube eingerichtet, die gut angenommen wurde.

Kreativ hatten die Aussteller ihre Stände mit Geschenk- und Bastelartikeln, Schmuck und Tischdecken gestaltet und luden zum Stöbern ein. Hausgemachter Eierlikör pur oder mit Schokolade versetzt war der Geheimtipp unter den vielen deftigen und süßen Köstlichkeiten wie Torten, Waffeln und Crêpes.

Verlockende Düfte von beispielsweise Glühwein, Punsch, Kartoffelwurst, Erbsensuppe, Pizza, heißen Maiskolben, Langosch und Wildgulasch luden zum Schlemmen ein. Auch die Günteroder Landfrauen, die den Weihnachtsmarkt 1995 erstmals und in Folge 15 Mal ausrichteten, waren mit dabei.

Für die Unterhaltung sorgten Chöre mit ausgewählten Musikstücken, darunter der Männergesangverein „Eintracht“ 1878 Günterod unter Leitung von Ute Müller mit „Lass die roten Kerzen brennen“, „Alle Sterne glänzen hell“ und dem „Trommellied“. Traditionell zu Gast war auch der Chor der Christlichen Versammlung.

Kaum erwarten konnten die Kinder die Ankunft des Nikolauses, der dem Markt bei anbrechender Dunkelheit seinen Besuch abstattete und Geschenke verteilte.