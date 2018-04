Strauß und Mozart hören

Am Sonntag, 22. April, erwartet der Marburger Konzertverein um 20 Uhr die Smetana Philharmoniker aus Prag unter der Leitung von Hans Richter im großen Saal des Erwin-Piscator-Hauses (Biegenstraße. 15). Es erklingen Werke von Richard Strauss, Mozart und anderen. Bereits um 19 Uhr beginnt im Aktionsraum 2 des Erwin-Piscator-Hauses eine kostenfreie Einführung in die aufgeführten Werke.

Karten ab 28 Euro gibt es bei der Marburg Stadt und Land Tourismus im Erwin-Piscator-Haus.

Zudem online über Reservix, beim Konzertverein per Mail an karten@marburger-konzertverein sowie an der ab 18.30 Uhr geöffneten Abendkasse. (red)