Studienwunsch absichern lassen

Limburg Ob ein Studienwunsch auch tatsächlich zu einem passt, können Oberstufenschüler am Freitag, 12. Oktober, in der Limburger Arbeitsagentur testen lassen. Die studienfeldbezogenen Beratungstests geben eine Orientierungshilfe. Nach den Tests erfolgt ein Gespräch. Das Angebot der Limburger Arbeitsagentur ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind bis Freitag, 5. Oktober, unter Tel. (06431) 209438 sowie auch per E-Mail an limburg-wetzlar.bps(at)arbeitsagentur.de möglich. (red)