Suchterkrankung ist bei Senioren weit verbreitet

In der gut besuchten Jahreshauptversammlung des Fördervereins in der Verwaltung in Erda referierte Schulz zum Thema „Gesund im Alter“. Er führte aus: „Es gab noch nie so viele gesunde ältere und alte Menschen. Die Lebenserwartung wächst.“

Doch die alten Menschen nähmen weniger am Leben außerhalb der vier Wände teil. Einsamkeit mache sich breit. Menschen, die zuvor ihr Leben gut im Griff hatten, hätten plötzlich unter Schlafstörungen, Schwerhörigkeit und Schmerzen zu leiden und gerieten in Abhängigkeiten. „Für Hohenahr rechnen wir mit 200 bis 250 Personen mit Demenzerkrankungen oder mit Süchten, meist Tabletten oder Alkohol“, so Schulz.

Hausärzte seien oft überfordert, wenn sie entsprechende Diagnosen stellen müssten. „Es ist gut, wenn Patienten sich auf den Arztbesuch gut vorbereiten und zu Hause ihre Fragen schriftlich formulieren. Das kann viel kostbare Zeit ersparen“, riet der Referent.

In der Apotheke könne man erfragen, ob sich von verschiedenen Ärzten verordnete Medikamente vertragen. Immer müsse die Frage im Vordergrund stehen, ob nicht Medikamente abgesetzt werden können.

„Wir sind heute hier, weil wir durch die Sozialstation und auch durch Vereine ein Gemeinwesen gestalten, in dem ältere und alte Menschen so lange wie möglich ihre Unabhängigkeit bewahren können. Dazu tragen die Schwestern der Sozialstation einen großen Teil bei. Wir sind in Hohenahr gut aufgehoben“, so Dr. Schulz abschließend. (mo)