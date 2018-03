Süßes zum Genießen

Der Kurs findet am Samstag, 7. April, von 10 bis 15.15 Uhr in der Mittelpunktschule in Hartenrod statt.

Anmeldungen nimmt Vhs-Außenstellenleiterin Hilde Meyer unter (0 27 76) 13 03, unter (01 70) 2 85 81 72 sowie per Mail an me.hil(at)t-online.de entgegen. (red)