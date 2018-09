Symptome richtig deuten

Schädelknochen und Nervenwasser (Liquor) schützen die empfindliche Hirnmasse vor Verletzungen. Jeder Mensch benötigt 100 bis 150 Milliliter dieser Spezialflüssigkeit, produziert aber bis zu 500 Milliliter davon. Ein regelmäßiger Austausch von altem und neuem Liquor ist also unerlässlich.

Bei Normaldruckhydrozephalus ist dies gestört. Ein CT-Bild des Schädels zeigt bei dieser Diagnose ein ganz typisches Bild: Entlang der Mittellinie ist eine gleichmäßige Veränderung der Liquorräume zu beobachten. „Typisch hierfür ist die Diskrepanz zwischen den erweiterten inneren Nervenwasserräumen und den vergleichsweise engen äußeren Nervenwasserräumen. Zudem haben sich durch den Nervenwasseraustritt in das umgebende Gewebe sogenannte Käppchen gebildet, die in den MRT-Bildern weiß erscheinen“, sagt Dr. Anelia Todorova-Rudolph, Neurologin und Oberärztin in der Vitos Klinik für Neurologie in Weilmünster.

Es ist also zu viel Nervenwasser vorhanden, durch den erzwungenen Austausch bewegt sich der gemessene statische Hirndruck allerdings im Normalbereich. Die genaue Ursache ist in den meisten Fällen nicht bekannt. Eine Schädigung von neurologischen Funktionen tritt allerdings trotzdem auf.

Zunächst verändert sich in den meisten Fällen der Gang. „Die Patienten machen kurze, schlurfende Schritte, das Gangbild ist unsicher und langsam““, erklärt die Neurologin. Anders als bei Parkinsonpatienten schwingen die Arme mit.

Wird rechtzeitig eingegriffen, ist die Chance hier am höchsten, dass sich die Gehstörung wieder zurückbildet. Darauf folgt in den meisten Fällen als Symptom eine Harninkontinenz.

Erst später können bei Betroffenen Anzeichen einer Demenz beobachtet werden. Die Ursache sollte früh abgeklärt werden, denn die Gangstörung und eine Harninkontinenz lassen sich bis zu einem gewissen Grad gut behandeln, aber eine Demenz lässt sich nicht mehr heilen. Diese drei Symptome bilden die sogenannte „Hakim-Trias“, die nach dem Mediziner Salomon Hakim benannt wurde, der dieses Krankheitsbild in den sechziger Jahren erstmals beschrieb. Sie können auf einen Normaldruckhydrozephalus hinweisen.

Klinikaufenthalt ist für sichere Diagnose meist notwendig

Eine genauere Abklärung ist allerdings unerlässlich, denn viele unterschiedliche Ursachen können ähnliche Symptome auslösen. „Bei den 70 bis 74-jährigen leiden zirka 24 Prozent bereits an einer Gangstörung.

Zehn Jahre später sind es dann bereits fast 60 Prozent“, sagt Todorova-Rudolph.

Ein stationärer Klinikaufenthalt von drei bis fünf Tagen ist für eine sichere Diagnose in der Regel notwendig.

Neben dem CT-Bild kann ein Therapietest Aufschluss geben: „Wir entnehmen an einer Stelle im Rücken (im Lendenwirbelbereich) 30 bis 50 Milliliter Nervenwasser“, sagt die Oberärztin.

„Im Normalfall tritt dann innerhalb weniger Stunden eine Besserung ein.“

Besonders anschaulich lässt sich die Veränderung durch eine Dokumentation des Laufstils vor und nach dem Therapietest darstellen: Die Länge der Schritte und damit auch die Schnelligkeit ist bei einem Normaldruckhydrozephalus nach diesem Test deutlich verbessert. Eine dauerhafte Heilung bedeutet das allerdings nicht.

Mit Hilfe einer Shunt-Anlage kann anhaltend für eine Lösung gesorgt werden. Im Rahmen einer Operation wird hier ein System verlegt, das überschüssiges Nervenwasser regelmäßig über einen Schlauch in die Bauchhöhle leitet. „Neuste Systeme sorgen dafür, dass die optimale Menge richtig eingestellt werden kann“, sagt Dr. Todorova-Rudolph. Mit einer solchen Anlage können Betroffene ohne große Einschränkungen leben.