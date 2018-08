Syrische Leckerei und Sackhüpfen

Er habe anfangs seine Zweifel gehabt, ob sie den tollen Erfolg ihres letzten Sommerfestes vor zwei Jahren würden wiederholen können, gab Siegfried Seyler zu. „Zumal es so heiß ist, und da überlegt man sich ja zweimal, ob man weggeht“, sagte er.

Drei deutsche Helfer und sieben Flüchtlinge haben das Sommerfest vorbereitet

Wie viele Besucher dann aber doch kamen, überraschte Seyler nachhaltig, der dies als tolles Zeichen der Unterstützung der Arbeit der Flüchtlingshilfe wertete. Dem schloss sich auch Carmen Pflug an, die auf den besonderen Charakter dieses Sommerfestes hinwies. Es sei eben nicht nur ein Fest der Zusammengehörigkeit, sondern ein konsequenter Schritt in der Weiterentwicklung der Flüchtlingshilfe. „Unser Motto ist ja Hilfe zur Selbsthilfe“, betonte sie. Und wenn das Festkomitee, das die Veranstaltung federführend organisiert hat, aus drei deutschen Helfern und sieben Flüchtlingen bestehe, dann sei das ganz sicher eine Weiterentwicklung, so Pflug. Noch bevor sie das Sommerfest offiziell eröffnen konnte, hatten sich die Besucher bereits über das Buffet hergemacht, das mit landestypischen Gerichten und Leckereien aus verschiedenen Nationen gespickt war.

„Das Fleisch haben zwar wir besorgt, aber eingelegt und zubereitet hat es einer unserer syrischen Flüchtlinge, der in seiner Heimat Koch war“, erzählte Pflug. Neben den kulinarischen Leckerbissen hatte das Organisationsteam aber auch für einen abwechslungsreichen Rahmen gesorgt. So konnten sich die Besucher über ein Wiedersehen mit den vom Kirschenmarktsumzug bekannten Tanzmäusen der Flüchtlingshilfe freuen und am Abend eine Vorführung einer syrischen Tanzgruppe genießen. Besonderes Augenmerk hatten die Organisatoren darauf gelegt, dass es den Kindern nicht langweilig wurde. Sie konnten sich zu Superhelden schminken lassen, Sackhüpfen und Eierlaufen oder an verschiedenen Teamspielen teilnehmen, bei denen es galt, gemeinsam Aufgaben zu bewältigen. Später sorgten dann die Kameraden der Feuerwehr mit Wasserspielen für eine willkommene Abkühlung.

Neben der Unterhaltung der Besucher gehe es aber vor allem darum, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu zeigen, wie gut die Arbeit der Flüchtlingshilfe in Gladenbach funktioniert, betonte Carmen Pflug. Das sei aber auch ein Verdienst etlicher Unterstützer, die ihnen durch ihre Mithilfe das eigene Engagement erleichterten. Ihnen gebühre an diesem Tag auch ein besonderer Dank ausgesprochen.